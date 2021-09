Gewezen burgemeester Peeters sprokkelt verhalen uit geschiedenis Kapelle-op-den-Bos

Voormalige burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Leo Peeters heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de geschiedenis van zijn gemeente. Daarbij verzamelde hij verhalen over markante figuren die iets hebben betekend voor Kapelle-op-den-Bos. Die wil Peeters later bundelen in een boek, maar donderdagnamiddag deelt hij zijn ontdekkingen met de lokale afdeling van seniorenvereniging NEOS.

Tien jaar geleden zei Leo Peeters de politiek vaarwel. Hij was jarenlang burgemeester van Kapelle-op-den-Bos en schopte het ook tot Vlaams minister. De voorbije jaren hield de socialistische politicus zich bezig met het verleden van zijn geliefde gemeente. Zo ontdekte hij heel wat verhalen over figuren en gebouwen. “De Sint-Niklaaskerk is bijvoorbeeld ontwerpen door de architect Joseph Diongre. Hij heeft ook het Flageygebouw in Brussel ontworpen, één van de belangrijkste gebouwen in ons land”, duidt Peeters. “De kroon op de toren is uniek in Vlaanderen.”

Het is slechts één van de vele ontdekkingen die Peeters deed tijdens zijn duik in het Kapelse verleden. Die wil hij later bundelen in een boek. Donderdagnamiddag deelt hij zijn kennis op vraag van NEOS, het Netwerk van Ondernemende Senioren, in de Sint-Jozefkring in Kapelle-op-den-Bos. Vanavond krijg je al een voorsmaakje in het nieuws van RINGtv.