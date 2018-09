Gezocht: voorzitters voor stembureaus

Vorige week al luidde Gilbert Putteman, vrederechter in Vilvoorde, de alarmbel over het moeilijk bemand krijgen van de stembureaus. Het is een telkens weerkerend probleem om die bureaus van de nodige mensen te voorzien, maar deze keer ziet het er nog slechter uit.

Het is de taak van de vrederechters om geschikte kandidaten te vinden. Volgens Gilbert Putteman is elk excuus goed om niet te moeten zetelen. Er wordt gezwaaid met medische attesten en soms gaan mensen hun (aangetekende) oproepingsbrief zelfs niet ophalen... Volgens de wet mag iedereen die met een flauw excuus op de proppen komt, zich aan een boete verwachten en wie niet betaalt mag het uitleggen voor de correctionele rechtbank.

Om alles vlot te laten verlopen, zijn in elk bureau één voorzitter en minstens 6 bijzitters nodig. Maar die aantallen zijn in Halle-Vilvoorde nog lang niet overal gehaald.

In Halle zou nu nog bijna de helft van alle voorzitters moeten worden gevonden en ook in Dilbeek is er nog een tekort van meer dan 30 voorzitters. In Vilvoorde en Overijse is de toestand niet anders.