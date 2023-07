Gezond Zomers: Drie keer papillot

Bereidingen in papillot zijn niet alleen leuk, maar ook nog eens gezond. Ilse toont ons vandaag drie voorbeelden. Zelfs voor een dessert.

Papillot van kip

Voor 4 pers - 35 min

Ingrediënten

400 g kippenfilet, in repen

1/2 courgette

1 tomaat

1 kleine rode ui

16 zwarte olijven, zonder pit

120 g feta, verbrokkeld

4 takjes verse oregano

100 ml droge witte wijn

Peper en zout

Bereiding

1. Snijd de courgette in heel kleine blokjes (5 cm). Verwijder de zaadjes uit de tomaat en snijd het vruchtvlees eveneens in kleine blokjes. Snijd de olijven in dunne plakjes. Snipper de rode ui fijn.

2. Meng de gesneden groenten in een kom en lepel er twee à 4 eetlepels olijfolie over, kruid met peper, zout en de de gehakte oregano. Verwarm de oven voor op 180°C.

3. Leg vier grote vellen bakpapier open. Leg op elk vel een tweetal lepels van de groentenmengeling. Leg er wat kippenreepjes op en lepel nog twee eetlepels van de groentenmengeling over. Strooi er wat verbrokkelde feta over en 2 eetlepels witte wijn. Vouw de papillot dicht en bind de uiteinden vast met keukentouw.

4. Leg de papilloten op een ovenplaat en zet voor 15 minuten in de voorverwarmde oven. Serveer meteen!

Papillot van vis

Voor 4 personen

Ingrediënten

8 rode poonfilets (600 g netto)

2 preiwitten

2 tomaten

2 el kappertjes

4 ansjovisflets

100 ml droge witte wijn

peper en zout

2 el gehakte dragon

olijfolie

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Spoel de prei en snij in ringen. Pel de tomaten, verwijder de zaadjes en snij in blokjes. Hak de ansjovisfilets fijn.

3. Leg 4 vellen aluminiumfolie open en wrijf in met olijfolie. Leg op elk vel wat prei en tomatenblokjes. Kruid met peper en zout.

4. Verdeel de ansjovis, kappertjes en dragon over de vis. Leg de tweede visfilet er bovenop. Vouw de papillote al wat dicht en schenk er nog een scheutje witte wijn in. Vouw volledig dicht en zet de papilloten in de voorverwarmde oven gedurende 15 minuten.

5. Vouw de papilloten open, leg op borden, serveer met aardappelen in de schil of rijst.

Dessert papillot

Voor 4 pers - 20 min

Ingrediënten

200 g aardbeien

100 g frambozen

100 g bramen

200 g platte kaas

Handvol munt

Rasp van 1 limoen

1 glaasje zoete witte wijn

Wit bakpapier

Bereiding

1. Snijd de aardbeien in kleinere stukjes. Snipper de munt fijn.

2. Vouw een stuk bakpapier open en lepel er 2 eetlepels van de platte kaas op. Verdeel er de aardbeien, frambozen en bramen over. Strooi er de munt over en lepel er wat van de zoete witte wijn over.

3. Vouw de papillote dicht en bind vast met keukentouw. Zet de papillote voor 10 minuten in een voorverwarmde oven (180°C° of op de bbq.