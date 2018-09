Gloednieuwe website TriPZ met de klas

In de regio Pajottenland en Zennevallei zijn er heel veel monumenten, musea en natuurplekken die zich uitstekend lenen voor een educatief bezoek met de klas. Via een nieuwe website wordt het rijke aanbod nu eenvoudig raadpleegbaar voor geïnteresseerde scholen.

Van het provinciedomein in Huizingen tot het trekpaardenmuseum in Vollezele, van de Herisemmolen in Alsemberg tot het educatief centrum de Paddenbroek in Gooik: in de regio Pajottenland en Zennevallei zijn er tal van locaties die kinderen boeiende leermomenten kunnen bieden in het kader van een schooluitstap, aldus het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.

Om het rijke aanbod beter zichtbaar en raadpleegbaar te maken voor scholen en leerkrachten uit de regio, is er nu de website www.tripzmetdeklas.be. Op de website kan je op basis van de locatie, leeftijd, thema en type op zoek naar een leuke en leerrijke buitenschoolse activiteit rond natuur of cultuur. Naast uitstappen vindt men er ook workshops en educatieve pakketten die men op school zelf kan gebruiken.