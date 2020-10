GO! Atheneum Liedekerke gaat strijd aan met coronavirus: “Nultolerantie voor basisregels”

Het GO! Atheneum Liedekerke grijpt in na klachten van buurtbewoners en leerkrachten. De middelbare school wil haar leerlingen sensibiliseren. “Er geldt een nultolerantie voor de vijf basisregels”, aldus de directie.

Het GO! Atheneum in Liedekerke is een affichecampagne gestart om haar leerlingen te sensibiliseren. “De vijf belangrijkste regels voor het bestrijden van het coronavirus hebben we met een portie humor afgebeeld”, verduidelijkt directeur Mania Van der Cam. “Mondmaskers, handhygiëne, social distancing, contactbubbels en risicogroepen vermijden zijn de vijf basisregels die we met deze campagne nog eens duidelijk maken bij onze leerlingen.” De affiches worden onder meer verspreid in de buurt van de school en op sociale media.

Na verschillende klachten van buurtbewoners en leerkrachten worden de maatregelen streng gecontroleerd. “Leerlingen die meermaals de regels overtreden worden uit de les verwijderd en in quarantaine geplaatst op school tot de ouders op gesprek komen”, legt Van der Cam uit. “Op die manier willen we een steentje bijdragen om de onzichtbare vijand te verslaan.”