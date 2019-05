In Gooik zijn dezer dagen op een tiental plaatsen in de gemeente werken aan de gang. Vooral in het centrum en op de Ninoofsesteenweg veroorzaken die werken heel wat verkeershinder.

Gooik is dezer dagen één grote werf

Over een lengte van ongeveer 4 kilometer worden in de WIjngaardstraat, de Koekoekstraat, de Dopsstraat en de Terlostraat op een tiental plaatsen betonplaten vervangen. BIj het opbreken van zo'n betonplaat voor het gemeentehuis werd deze week schade aan een paar rioolbuizen vastgesteld. Omdat die buizen ook hersteld moesten worden, was de straat de voorbije dagen afgesloten voor het verkeer. Vanavond gaat de straat weer open, maar automobilisten moeten er nog wel hun snelheid aanpassen.

Aan de Ninoofsesteenweg is de Watergroep sinds april druk in de weer met het aanleggen van een nieuwe waterleiding. Het verkeer moet er over één rijstrook en dat zorgt vooral tijdens de spitsuren voor lange files. Midden mei zouden de werken klaar moeten zijn.

Het feit dat in Gooik op zoveel plaatsen tegelijk wordt gewerkt, is een samenloop van omstandigheden.