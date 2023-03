Gooik ontpopt zich met overdekte hal tot petanquegemeente bij uitstek: “Weer geen spelbreker meer”

In Gooik is de overdekte petanquehal speelklaar. De hal bevindt zich naast het sportcentrum Koornmolen. De vele petanquespelers die de gemeente rijk is, kunnen nu ook in de winter ballen gooien. “Dit moet een echte ontmoetingsplaats worden”, zegt schepen van Sport Gunther De Wilde.

Petanque is een populaire sport in Gooik. De Pajotse gemeente telt al heel wat openluchtbanen in elke deelgemeente. Die worden actief gebruikt, want Gooik telt drie petanqueclubs, samen goed voor meer dan 250 leden. “Maar we kregen van alle gebruikers van de banen de opmerking dat de regen soms een spelbreker was. Ze droomden er ook van om in de winter een balletje te kunnen werpen, in een petanquehal”, zegt schepen van Sport Gunther De Wilde.

Die overdekte hal is er nu, waardoor Gooik zich ontpopt tot petanquegemeente bij uitstek. “De hal telt zes banen en ligt naast het sportcentrum Koornmolen”, aldus De Wilde. “Enkele weken geleden hebben we de petanquers de banen alvast laten inwerpen. Zo konden we nog wat zaken aanpassen, zodat de banen nu perfect zijn. Maar de petanquehal kan ook door anderen gehuurd worden. Zo hopen we dat dit een echte ontmoetingsplaats wordt.”

De petanquehal werd gebouwd door gemeentearbeiders. “De gemeente zal ook instaan voor het onderhoud van de hal. Binnenkort kleden we de binnenzijde nog wat aan, daarna is deze nieuwste parel helemaal klaar”, besluit burgemeester Simon De Boeck.