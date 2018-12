Gooik verdeeld over ruilverkaveling

In Gooik roept de oppositie de burgers op bezwaar in te dienen tegen het geplande ruilverkavelingsproject dat de gemeente wil doorvoeren. Bij ruilverkaveling worden percelen van grondeigenaren herverdeeld. Het project in Gooik is het grootste van Vlaanderen met 7500 percelen, bijna zo'n 3000 hectare.