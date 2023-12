Gooik viert kerstavond met misviering in het ‘Guuks’

De aanloop naar kerstavond is een heel bijzondere dit jaar in Gooik. In de kerk wordt namelijk een viering gehouden in het Gooikse dialect. “De tekst en muziek van de misviering zijn volledig in de ‘toel van baj ons’”, zegt Michel Doomst van de Gooikse dialectgroep. “We vinden het belangrijk dat ons mooie dialect niet verloren gaat. Alleman es welgekommen, of da ge na Guuks koentj of nog moetj lieren. We goen alles leizen en zingen in ’t Guuks, mo we zeurgen veui een goei vertoeling”, knipoogt Doomst.

Een verslag zie je dinsdag in ons nieuws.