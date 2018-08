Gooik wil natuurlijke begraafplaats op Kesterheide

Gooik wil een nieuwe natuurlijke begraafplaats op het hoogste punt van de Kesterheide. “Zowel de invulling van de Kesterheide als een laatste rustplek voor overledenen zijn gevoelige onderwerpen. We willen van de Gooikenaar weten hoe hij er over denkt. Maar als de bevolking achter het idee staat, kan die begraafplaats er volgend jaar al komen,” zegt Gooiks Schepen van Natuur Simon De Boeck.

De Kesterheide is een ideale plek om tot rust te komen. De kans bestaat dat je er binnenkort ook eeuwige rust kan vinden. “We krijgen tot meer en meer vraag van inwoners die op een plek in onze mooie natuur begraven wil worden. Daarnaast is de ruimte op onze vijf kerkhoven in de gemeente ook niet onbeperkt. Een natuurlijke begraafplaats kan een goede aanvulling zijn,” zegt schepen Simon De Boeck.

De plek op de Kesterheide ligt voor de hand. “De plek heeft iets sacraals. De prachtige uitzichten op het hoogste punt van het Pajottenland, het Calvariekruis dat er al sinds 1901 staat, de taferelen van de kruisweg en de Pervivo-site waar kinderen met een stofwisselingsziekte herdacht worden nodigen uit tot bezinning. De Kesterheide is volgens ons de ideale plek voor een laatste rustplaats,” zegt De Boeck.

Gooik maakt gebruik van de versoepelde wetgeving om ook in natuurgebied een begraafplaats in te richten, maar wel onder strikte voorwaarden. “Het wordt geen traditionele begraafplaats met zerken. We denken eerder aan discrete strooiweide die mooi in het landschap past, eventueel een beperkt aantal bio-afbreekbare urnes en ook een centrale zuil waard de namen van de dierbaren op komen te staan,” besluit De Boeck.