Gooikenaar (22) opent vuur op koppel dat hem lift wil geven

Een jongen van 22 uit Gooik zit in de cel nadat hij zondagavond het vuur opende op een koppel dat hem een lift wou geven. De feiten speelden zich af in Anthisnes, in de provincie Luik. Aan Het Laatste Nieuws zeggen de ouders van de jongen dat er ‘iets moet geknakt zijn in zijn hoofd’ na jarenlange pesterijen.

De jongen verdween zaterdagnacht nadat zijn vader hem eerder had thuisgebracht van een familiefeest. De ochtend daarop vonden hij en zijn vrouw een afscheidsbrief. De jongen, die autisme heeft, zou in de brief hebben aangegeven dat de jarenlange pesterijen hem te veel werden. Een jong koppel kwam de Gooikenaar zondagavond tegen in Anthises, in de buurt van Luik. De Waalse media zeggen dat ze de Gooikenaar een lift wilden geven wou meenemen en daarop drie kogels afvuurde. De chauffeur werd geraakt in zijn zij en kaak, zijn vrouw in de arm. Hun tweejarig kindje bleef ongedeerd.

Meteen na de schoten sloeg de bestuurder op de vlucht, maar botste iets verderop tegen een paal. De man verkeerde even in levensgevaar, maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn. Dezelfde nacht werd de Gooikenaar opgepakt. Het gerecht van Luik onderzoekt de zaak.