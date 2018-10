Gooikenaar riskeert monsterboete voor huisjesmelkerij

De man is eigenaar van vijf appartementen boven een bankfiliaal van Fintro in de Vlamingstraat in Brugge. Uit het verslag van de Vlaamse Wooninspectie bleek dat er in meerdere appartementen een groot risico was op elektrocutie en CO-vergiftiging. Verder stond de kelder bijna voortdurend onder water, waren de muren vochtig en konden de kamers amper verwarmd worden omdat overal enkel glas in de ramen stak.

Volgens het Openbaar Ministerie maakte de Gooikenaar misbruik van de kwetsbare positie van zeventien huurders. Zij konden door hun beperkt budget geen ander appartementen betalen. De situatie was zelfs zo erg dat het pand een tijdlang werd verzegeld. Intussen is de renovatie van de appartementen volop aan de gang.

De Gooikenaar riskeert een jaar celstraf met uitstel en een effectieve geldboete van meer dan 150.000 euro. Voor zijn vennootschap eist het Openbaar Ministerie een monsterboete van 1,2 miljoen euro en verbeurdverklaring van de huurinkomsten ter waarde van 86.000 euro. De man ontkent op de hoogte geweest te zijn van de gebreken in de appartementen omdat hij de dagelijkse werking overlaat aan zijn neef. De uitspraak volgt op 23 november.