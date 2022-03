Gooikoorts slaat festivalzomer 2022 over door tekort aan vrijwilligers

Er komt dit jaar geen 28ste editie van Gooikoorts. Hoewel een festivalzomer weer mogelijk lijkt te zijn, schrapt het populaire folkfestival de editie van 2022. Het Gooikse festival neemt die beslissing door een tekort aan vrijwilligers. Toch laat de organisatie het hoofd niet hangen, want volgend jaar wil ze een comeback maken. Het festival is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Het internationale folkfestival Gooikoorts was 27 jaar lang een vaste waarde op de Houteman in Gooik. Het driedaagse evenement lokte jaarlijks in het totaal zo’n 7.000 bezoekers. Aanvankelijk droeg het de naam Feestival, maar negentien jaar geleden werd het festival herdoopt tot Gooikoorts. Vzw MuziekMozaïek moest het folkfestival in 2020 afgelasten door corona en vorig jaar was er slechts een beperkte editie.

Ook dit jaar zal er dus geen nieuwe editie komen. "Het ligt moeilijk omdat Gooikoorts gedragen wordt door een grote groep vrijwilligers die met onze steun het festival organiseert. Die groep is een beetje uit elkaar gevallen, waardoor een heropstart noodzakelijk is. Een tweede probleem is materiaal. Het is zeer moeilijk om op zo'n korte tijd tenten en podia te regelen," aldus Filip Verneert, directeur van vzw MuziekMozaïek.

De coronapandemie veroorzaakte veel onzekerheid in de cultuursector. Enkele vrijwilligers uit de kerngroep haakten af. "Een langdurig engagement van vrijwilligers is een must, maar we merken dat dat de voorbije jaren verminderd is. Ik ben er wel van overtuigd dat we dat weer kunnen opbouwen." besluit Verneert.

Op de website van MuziekMozaïek kunnen vrijwilligers zich aanmelden om mee te werken aan een volgende editie.