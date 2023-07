Gooiks speelplein ’t Foensjske zet animatoren in de bloemetjes

In Vlaanderen zetten bijna 40.000 jongeren zich jaarlijks in om kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Om hen daarvoor te bedanken riepen de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Kazou en Bosco Base in 2017 de Dag van de Animator in het leven. Vandaag is het opnieuw zover en zullen animatoren op heel wat plekken in Vlaanderen in de bloemetjes gezet worden. Ook op speelplein ’t Foensjske in Gooik, waar ongeveer 70 kinderen tussen 3 en 14 jaar komen plezier maken onder begeleiding van 10 animatoren.“De animatoren krijgen van de kinderen vandaag ook een warm applaus, een tekening, cadeautje, knutselwerkje of andere attentie. Dit verdienen ze zo hard!”, vertelt Christa Dermez, schepen van Jeugd.