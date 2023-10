Gooikse gemeenteraad doet het met een zitje minder

In Gooik telt de gemeenteraad niet langer 21, maar 20 raadsleden. Dat komt omdat de partij CD&V geen verkozenen meer over heeft om in de gemeenteraad te zetelen.Vorig jaar werd Michel Doomst van CD&V als burgemeester opgevolgd door partijgenoot Simon De Boeck. Die gaf vorige maand de sjerp van burgmeester dan weer door aan Gunther De Wilde, ook van CD&V. De Wilde werd als schepen opgevolgd door Samuel Billens.

Daardoor blijven er geen CD&V- verkozenen meer over voor de gemeenteraad en blijft er een zitje leeg. De gemeenteraad telt dus nog maar 20 in plaats van 21 leden. Voor CD&V is dat geen probleem, want de partij heeft de absolute meerderheid en ook op juridisch vlak stelt zich geen probleem. Een gemeenteraad mag 1 of 2 leden minder tellen dan het vooropgestelde aantal.