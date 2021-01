Gooikse sportclubs en scholen vinden onderdak in sporthal Herne en gemeenschapscentrum

Door onder meer een goede bereikbaarheid, voldoende parking en een ruime oppervlakte voldoet Sportcentrum Koornmolen in Gooik aan alle eisen voor een vaccinatiecentrum. In de sporthal zal vanaf zaterdag 13 februari proefgedraaid worden. Vanaf 1 maart kunnen inwoners van Gooik, Galmaarden, Herne, Bever, Lennik en Roosdaal er terecht voor hun vaccinatie. Daardoor zullen de scholen en de sportclubs enkele maanden geen gebruik kunnen maken van de sporthal.

“Onze sportdienst heeft hard moeten puzzelen, maar we hebben een oplossing gevonden voor alle scholen en clubs die momenteel sporten in Koornmolen”, reageert schepen van Sport Gunther De Wilde tevreden. “De scholen en de meeste sportclubs wijken vanaf 8 februari uit naar de sporthal in Herne of de Cultuurschuur van GC De Cam in onze gemeente. Dansvereniging Dance-Inn kan terecht in het parochiecentrum van Pepingen”. Het sportmateriaal zal in overleg met de trainers en leerkrachten verdeeld worden over de locaties.

Ook de sportkampen van Sportigo zullen de volgende vakantieperiodes plaatsvinden. “We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie, maar hopen snel duidelijkheid te hebben”, aldus De Wilde. Momenteel kunnen clubs enkel activiteiten aanbieden aan leden jonger dan 12 jaar. “Als er versoepelingen komen tijdens de vaccinatieperiode gaan we op zoek naar geschikte alternatieven voor de leden boven de 12 jaar”, besluit De Wilde.​