Gooikse tiener al een week vermist

Een Gooikse vader zoekt via sociale media getuigen die zijn 18-jarige zoon Dilán hebben gezien. De jongen is sinds vorige week donderdag vermist samen met zijn minderjarige vriendin.

De vader van de jongen, Dirk De Loecker, is op zoek naar aanknopingspunten. “Sinds vorige week donderdag zijn mijn zoon Dilán en zijn minderjarige vriendin Daria vermist. Al een week kregen noch vrienden noch familie enig nieuws van hen. Mijn zoon is meerderjarig maar beschikt slechts over een beperkt budget. Ik wil weten of het OK met hem is,” zegt Dirk De Loecker op sociale media.

De vader doet een dringende oproep. “Ik zoek mensen die hen zouden kunnen gezien hebben op bus 116 van Ternat naar Brussel van donderdag morgen 10 januari 2019 om 7u43 of 8u13 aan station of Kruikenburg Ternat richting Brussel. Dilan, is ongeveer 1m70 en droeg een zwarte jas en had een grote blauwe/grijze trekkingzak van Quechua bij zich,” aldus de vader van Dilán.

Wie iets weet neem dan contact op via nummer 101 en vermeld Dilan zijn naam (lokale politie TARL).