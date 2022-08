Gordel trekt naar Plantentuin Meise

Op zondag 4 september is er De Gordel. Dit jaar zet de organisatie geen gemeente in de Rand in de schijnwerpers, wel Plantentuin Meise. Je kan er terecht voor wandel-en fietstochten én animatie.

De voorbije jaren koos organisator vzw De Rand voor een focusgemeente, nu is dat een focusplek geworden, Plantentuin Meise. Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur vzw De Rand: “De afgelopen twee jaar waren omwille van corona geen evidentie voor de gemeentebesturen, zowel budgettair als qua werklast.” En dus werd gekozen voor Plantentuin Meise. Koen Es van Plantentuin Meise: “Uitzonderijk is de Plantentuin gratis. Iedereen die door de Plantentuin wandelt of fietst die hoeft geen toegangsticket te betalen die dag.”

Er vertrekken drie wandeltochten en drie fietstochten in Plantentuin Meise. Daarnaast kan je ook genieten van een pak animatie want de Plantentuin wordt omgetoverd tot een muzikaal paradijs. Je kan kijken naar optredens van onder meer Dries en De Belgen en Bram en Lennert. Er is ook straattheater met o.m. Agent 16 en Cirque Magic.

Je komt donderdag alles te weten over het programma in Meise in de tweede aflevering van onze reeks over De Gordel.