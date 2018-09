Gordelfestival: kinderen boven in Huizingen

Het provinciedomein van Huizingen is vandaag omgetoverd in een paradijs voor kinderen ter gelegenheid van het zesde Gordelfestival. Ze kunnen er spelen, op ontdekking gaan en meebrullen met Kaatje, De Helden en de Ketnetband.

Kinderen zijn vandaag baas in het provinciedomein van Huizingen. In het Very Important Kids-dorp zijn er kookworkshops, een VIK-nick, springkastelen, spelletjes en grimeurs. In het sport- en speldorp kunnen kinderen muurklimmen, een hindernissenparcours afleggen en lopen door het reuzelabyrinth. De allerjongsten kunnen terecht in een heus babydorp. Vanuit het domein van Huizingen vertrekken ook een hele reeks wandelingen en fietstochten door de Vlaamse Rand. Ook op muzikaal vlak valt er heel wat te beleven vandaag in Huizingen. Zo staan onder meer Kaatje, De Helden en de Ketnetband op het podium.

Benieuwd naar het verslag? Kijk dan straks om 19u30 naar RINGtv!