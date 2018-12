Gouverneur geen voorstander van alcoholverbod in tankstations

De gouverneurs van West-Vlaanderen en Antwerpen lieten dit weekend weten dat zij wel voorstander zijn van het aan banden leggen of zelfs verbieden van de verkoop van alcohol in tankstations langs de autostrade. Aan Belga zegt gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant dat hij niet meteen voorstander is van zo’n maatregel. De Witte wijst erop dat er nog geen onderzoek is gebeurd naar de effecten van zo’n verbod op het rijden onder invloed. Volgens de gouverneur is het enkel zinvol als bewezen is dat de impact echt groot is.