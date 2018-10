GPS-dieven viseren Dilbeek en Grimbergen: Minstens vijftien auto-inbraken voorbije nachten

In Dilbeek en Grimbergen hebben dieven de voorbije nachten ingebroken in minstens vijftien Duitse wagens. Ze hebben het gemunt op auto-onderdelen. Woensdagnacht alleen al werd er in minstens elf wagens ingebroken in Dilbeek, in Grimbergen in vier wagens.

Of het om dezelfde daders gaat, is niet duidelijk. Bij de auto-inbraken in één nacht in Dilbeek werden airbags, stuurwielen, bedieningsknoppen, boordcomputers en GPS-consoles gestolen, maar ook geld, een laptop en zonnebril. De feiten speelden zich onder meer af in de Hazeleerstraat, Kattenstraat, Elegemstraat en Harmonielaan.

De onderdelen die ze stelen, zijn al snel enkele duizenden euro's per wagen waard. De schade herstellen aan de wagen, duurt vaak weken. Sinds enkele jaren wordt de regio wel regelmatiger geconfronteerd met dergelijke rondtrekkende dievenbendes, vaak afkomstig uit Litouwen afkomstig. In Dilbeek is het nog maar geleden van eind augustus van dit jaar dat er een bende actief was.