Greg Vanderidt verlaat Eppegem

Vanderidt was sinds 2015 trainer van Eppegem en kan een bijzonder mooi parcours voorleggen. Hij loodste de Zemstse ploeg van 1ste provinciale naar 2de amateurklasse. In zijn contract stond wel een clausule dat Vanderidt Eppegem mocht verlaten voor een club uit de 1ste amateurreeks. Rupel Boom maakt gebruik van die clausule.

"Greg Vanderidt werkt graag met jonge spelers en maakt hen ook beter. Hij heeft een grote interesse voor wat er in de jeugdwerking van de club gebeurt met het oog op doorstroming want dat was bij Eppegem een must vanwege een beperkt budget. Greg heeft dus voor Rupel Boom het juiste profiel,” zegt Davy De Smedt, sportief manager van Rupel Boom.

Ook Tom Verhoeven, de assistent van Vanderidt bij Eppegem, verkast naar Boom. "De overgang van Greg en Tom gebeurt in goede verstandhouding met onze club. Zondag zal het hun laatste wedstrijd zijn voor Eppegem.We willen hen hierbij bedanken voor de voorbije mooie seizoenen en het vele harde werk dat ze voor onze club gedaan hebben. We wensen hen veel succes bij hun nieuwe uitdaging," laat Eppegem op haar website weten.