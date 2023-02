Grijs maakt plaats voor meer groen in Dworpse Hanenbos

Het domein van Hanenbos krijgt een nieuwe parking die wat verder weg ligt van het gebouw. Nu wordt er nog op het voorplein geparkeerd. “De nieuwe parking ligt duidelijk afgescheiden van het gebouw en dichter bij de in- en uitgang van het domein”, verduidelijkt directeur Guy Uyttebroeck. “We kiezen zo voor meer veiligheid en voor een duurzaam alternatief, want de nieuwe parking krijgt een waterdoorlatende ondergrond met lavasteen. Voor de aanleg van de parking hebben we het maximale aantal bomen gespaard. We zijn zeer omzichtig te werk gegaan. In totaal zal er dankzij vernieuwde buitenomgeving meer groen zijn dan voorheen. We zijn blij dat de provincie ons, na de oorspronkelijke weigering van de vergunning door de gemeente, in beroep gevolgd is in die argumentatie.”Ook op het voorplein ruimt asfalt plaats voor meer groen. Het plein wordt verkeersvrij en krijgt zitbanken en een podium. De werken moeten klaar zijn tegen de zomer. Het nieuwe groen wordt in het najaar geplant.