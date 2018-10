GRIMBERGEN: “Open VLD en N-VA doorbreken cordon sanitair”

In Grimbergen beschuldigt Groen de nieuwe meerderheidspartijen Open VLD en N-VA van het doorbreken van het cordon sanitair. De liberalen en de N-VA gaan daar in zee met Vernieuwing, de partij van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans.

Groen boekte in Grimbergen forse winst en ging van drie naar zes zetels. Toch werd de partij niet betrokken bij de onderhandelingen. Bart Laeremans, die een aantal jaar geleden Vlaams Belang verliet, gooide het met zijn lijst Vernieuwing op een akkoord met Open VLD en N-VA. En dan zint Groen allerminst. “We stellen vast dat Open VLD, dat een status quo behaalt, en N-VA, de verliezende partij, als weinigen in Vlaanderen het cordon sanitair doorbreken en met Vernieuwing, lees een verveld Vlaams Belang, in zee gaan. Met een partij als Groen die goed scoort zou ten minste moeten gesproken worden”, vindt lijsttrekker Eddie Boelens.