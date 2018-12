Grimbergen baadt in kerstsfeer

Dit weekend organiseerde Grimbergen z’n traditionele kerstmarkt. De Grimbergse kerstmarkt is de grootste in de Noordrand.

Het rotweer van dit weekend speelde ook de Grimbergse kerstmarkt parten. De opkomst was lager dan andere jaren, maar toch was er op zaterdag- en zondagavond aardig wat volk. Het centrum van de gemeente opnieuw het decor van het kerstgebeuren. Uit een hele reeks chalets met lekkernijen of toffe kerscadeautjes werd de mooiste gekozen. Op het podium was er muziek en dans en zondagavond werd de kerstmarkt afgesloten met vuurwerk.

Een verslag van de Grimbergse kerstmarkt zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.