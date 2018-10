GRIMBERGEN: Chris Selleslagh wordt burgemeester, Laeremans schepen

Chris Selleslagh haalde met Open Vld zes zetels binnen. Samen met de partijen Vernieuwing (8 zetels) en N-VA (4 zetels) vormen ze een meerderheid met 18 van de 33 zetels. In het principeakkoord staat dat Selleslagh burgemeester wordt en Bart Laeremans schepen met onder meer de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Wonen. "Thema's waarin we tijdens de campagne met Vernieuwing op gefocust hebben en waar ik vind dat een ommekeer in het beleid absoluut noodzakelijk is," zegt Laeremans.

Laeremans snapt dat zijn burgemeesterschap gevoelig zou liggen bij sommige inwoners. "We hadden de keuze: ofwel in de oppositie blijven ofwel de kans grijpen en mee besturen, maar met belangrijke bevoegdheidspakketten. Dat ik de sjerp moet afgeven, is een keuze die ik gemaakt heb in belang van Vernieuwing. Niet het postje is belangrijk voor mij, maar wel het werk dat we gaan doen," zegt Laeremans.

De andere bevoegdheden en schepenposten worden later verdeeld. Wat vast staat, is dat Vernieuwing drie schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad levert, Open Vld twee schepenen en de burgemeester en N-VA de overige twee schepenen.