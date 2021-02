Grimbergen deelt 11.000 reflecterende huisnummers uit

Een huisnummer dat goed zichtbaar is vanaf de openbare weg is verplicht. “Toch merken we nog vaak dat huisnummers amper leesbaar zijn of zelfs ontbreken”, betreurt eerste schepen Philip Roosen, “daarom krijgen de eigenaars van alle bestaande woningen in Grimbergen binnenkort een reflecterende huisnummer in hun brievenbus”. Vertegenwoordigers van hulpdiensten juichen de actie toe, want met een slecht leesbare nummer kan er cruciale tijd verloren gaan bij een interventie.

De gemeente voorziet ongeveer 20.000 euro om 11.000 reflecterende huisnummers uit te delen aan de Grimbergenaren. “Vanaf 1 januari 2022 zullen zo’n reflecterende huisnummers verplicht zijn”, besluit Roosen.​