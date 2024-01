Grimbergen en Meise vragen aanpassing dienstverlening De Lijn

Naar aanleiding van de nieuwe dienstverlening van De Lijn legde Groen Grimbergen op de gemeenteraad een resolutie ter stemming over de gebrekkige dienstverlening door De Lijn. “Groen wilde een eigen meldpunt voor klachten, maar dat hebben we niet weerhouden, want er zijn al verschillende mogelijkheden om klachten in te dienen”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “We pasten de resolutie aan en vragen zowel aan de Lijn als aan de MIVB om ons periodiek op de hoogte te brengen van de meldingen van onze inwoners. Daarnaast vragen we aan de Vlaamse regering een dringende verbetering van de recente wijzigingen in de dienstverlening van De Lijn.”

Grimbergen roept de Brusselse regering ook op tot extra investeringen. “Zo blijft een vlotte bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer behouden. Zo zal tram 3 na werken niet langer halt houden in De Wand. Dat is een belangrijke rechtstreekse verbinding tussen Strombeek/Laken en Brussel-Noord. We willen niet dat die wegvalt en mensen aangewezen zijn op alternatieve buslijnen.”

“We zijn blij dat de aangepaste resolutie over de problematische dienstverlening unaniem werd goedgekeurd”, reageert fractieleider Eddie Boelens (Groen). “Er is één lijn afgeschaft van de stelplaats richting Strombeek en Brussel. Richting Verbrande brug, Humbeek en Kapelle-op den-Bos is er sprake van een sterke achteruitgang van de dienstverlening. Nog meer burgers dreigen daardoor voor hun verplaatsingen meer dan voordien afhankelijk te worden van de auto.”

In buurgemeente Meise, waar 27 haltes van De Lijn zijn afgeschaft, legde gemeenteraadslid Roel Anciaux een resolutie ter stemming op de gemeenteraad. Die werd unaniem goedgekeurd. “De recent uitgerolde dienstverlening van De Lijn volstaat voor ons niet. Wij wensen een uitbouw van een beter openbaar vervoer, in plaats van de afbraak ervan.”