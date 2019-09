Grimbergen kapt dan toch 101 lindebomen Veldkantstraat

De Veldkantstraat in Grimbergen heeft dringend nieuwe riolering nodig. Ook de nutsleidingen moeten vervangen worden. Dit kan alleen door het rooien van de 101 lindebomen in de straat, klinkt het bij de gemeente. Bovendien is er daarna de mogelijkheid om een beveiligd fietspad aan te leggen in de Veldkantstraat. Eerder kwam er al protest tegen het verdwijnen van de bomen.

Om de Veldkantstraat in Grimbergen te kunnen heraanleggen, moeten 101 lindebomen gekapt worden. Daar kwam eerder al protest tegen van een actiecomité dat stelde dat de bomen beschermd zijn, maar dat klopt niet zegt schepen van Omgeving Bart Laermenas: “het klopt dat de Veldkantstraat een onderdeel is van de ankerplaats ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’, waardoor een aantal bomen beschermd zijn,” legt hij uit. “De negen lindebomen waarover het gaat zijn echter al in 2017 gerooid voor de aanleg van een fietspad. Alle andere bomen zijn niet opgenomen in de inventaris van beschermde bomen.”

Nieuwe bomen

Het Grimbergse bestuur zegt wel op zoek te gaan naar natuurcompensatie. “Er zullen meer bomen komen dan vroeger,” klinkt het. Het actiecomité dat zich tegen de kap verzet, blijft strijden. Zolang niet alle vergunningen voor de werkzaamheden zijn afgeleverd, wordt geen enkele boom gerooid.

Fietspad

De Veldkantstraat is een belangrijke verbindingsweg, waar zeer snel gereden wordt en waar het voor fietsers vandaag onveilig is. Via het traject tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg kan er een veilige en snelle fietsverbinding gefinaliseerd worden doorheen Grimbergen, tussen Strombeek de Verbrande Brug. Het gemeentebestuur onderzoekt nu hoe het het fietsverkeer over de volledige lengte van de Veldkantstraat kan beveiligen.