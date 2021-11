Grimbergen moedigt handelaars aan om Nederlands te spreken met anderstaligen

Semper, het voormalige Centrum voor Volwassenenonderwijs, en het Centrum voor basiseducatie Ligo verwelkomen steeds meer nieuwkomers in hun opleidingen Nederlands in Strombeek-Bever. “De cursisten geven aan dat ze in handelszaken, drankgelegenheden en eethuizen vrij snel worden aangesproken in het Frans en het Engels, omdat ze het Nederlands nog niet goed machtig zijn”, zegt schepen van Integratie Bart Laeremans. “Zo missen ze een oefenkans Nederlands.”

De gemeente lanceert daarom een campagne. Ze haalde inspiratie in Asse. “Handelaars en uitbaters van cafés en restaurants krijgen kleine affiches en klevers om duidelijk te maken dat cursisten in hun zaak Nederlands kunnen oefenen”, licht Laeremans de campagne toe. “De cursisten van Semper en Ligo krijgen een pin met de vermelding ‘Spreek NL met mij aub’. Dat moet het contact tussen beide groepen bevorderen.”