Grimbergen: mogelijk akkoord tussen Vernieuwing, Open VLD en N-VA

Vernieuwing, de partij van Bart Laeremans, wordt de grootste in Grimbergen. Ze stijgt van 17 naar bijna 22 procent en gaat van 6 naar 8 zetels. Open VLD, met lijsttrekker Chris Selleslagh, is de tweede grootste met 17,5 procent en 6 zetels. CD&V, van uittredend burgemeester Marleen Mertens, was vorige keer nog de grootste, maar is nu pas de derde partij met 16,5 procent. Groen van Eddie Boelens is de grootste stijger in Grimbergen. De partij gaat van 10 naar 16 procent, goed voor 3 extra zetels. N-VA gaat erop achteruit: 13,1 procent. Sp.a heeft 8,4 procent. Het UF zakt terug naar 6 procent en verliest 2 zetels.

Kiezer heeft duidelijk keuze gemaakt, zegt Laeremans

“De kiezer heeft vandaag een duidelijke keuze gemaakt en heeft een nieuwe coalitie mogelijk gemaakt”, reageert Bart Laeremans van Vernieuwing. Volgens hem is er een princiepsakkoord met Open VLD en N-VA. CD&V belandt dus mogelijk in de oppositie.

