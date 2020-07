Grimbergen, Opwijk en Linkebeek onder vergrootglas voor besmettingen

Grimbergen, Opwijk en Linkebeek behoren tot de 58 gemeenten in ons land die door Sciensano onder het vergrootglas worden gehouden. In de drie gemeenten is er sprake van een 'onverantwoord' stijgend aantal besmettingen met het coronavirus. Het aantal besmettingen in ons land is de voorbije week met 60% gestegen tegenover vorige week.

Dat Grimbergen extra werd gemonitord, was al eerder duidelijk. De voorbije zeven daggen testten er 11 mensen positief. In de volledige maand juli staat het aantal besmettingen er op 20. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat er geen 'superverspreider' was in Grimbergen. Er blijkt geen gezamenlijke besmettingsaard te zijn geweest, want volgens de gemeente heben de besmettingen niets met elkaar te maken.

Zorgwekkend is ook het snel aantal stijgende besmettingen in Opwijk. Daar werden de voorbije zeven dagen 10 besmettingen vastgesteld. Ook Linkebeek, met 4 besmettingen de voorbije week, wordt extra in de gaten gehouden door Sciensano omdat het één of meerdere waarschuwingsdrempels overtreedt.

Die drempels zijn het feit dat het aantal besmettingen zeven dagen op rij minstens een gemiddelde bedraagt van 20 per 100.000 inwoners, de trend moet vijf dagen aanhouden en er is sprake van een stijgend aantal besmettingen in vier van de voorbije zeven dagen.