Grimbergen ruilt afvalintercommunale Intradura in voor Incovo

Intradura telt straks mogelijk 18 in plaats van 19 gemeenten. Grimbergen wil namelijk aansluiten bij afvalintercommunale Incovo, dat vandaag al actief is in Meise, Vilvoorde, Zemst, Machelen en Londerzeel. “Het schepencollege heeft principieel beslist om het beheer van de recyclageparken en de aanpak van de sluikstortproblematiek over te dragen aan afvalintercommunale Incovo”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Door de overdracht kunnen we meer dienstverlening aanbieden aan de inwoners. Zo zal Incovo de broodnodige investeringen op het recyclagepark op zich nemen.”

De laatste investering dateert van 2002. De inwoners van Grimbergen zullen ook terecht kunnen op alle andere recyclageparken van Incovo. De afvalintercommunale moet ook helpen bij de vele sluikstorten die voor vele Grimbergenaren een doorn in het oog zijn. “Incovo biedt een totaalaanpak aan: van communicatie op maat, tot het opruimen van sluikstorten en handhaving. Momenteel heeft de gemeente nog geen uitgewerkt sluikstortbeleid”, aldus Selleslagh.

De samenwerking met Incovo moet wel nog formeel goedgekeurd worden door Incovo en de gemeenteraad. “De nodige onderhandelingen inzake de overname van het personeel zullen ook nog gevoerd worden met de vakbonden en Incovo, maar we verwachten een gunstige afloop”, stelt burgemeester Chris Selleslagh.