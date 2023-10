Grimbergen stelt nieuwe plannen uitbreiding gemeentehuis en nieuwe school voor: "Inzetten op renovatie"

In de aanvankelijke plannen voor de uitbreiding van het gemeentehuis ging de oude jongensschool tegen de vlakte. Maar na een petitie met meer dan 2.600 handtekeningen zijn die plannen nu herzien. “We kiezen er nu voor om in te zetten op de renovatie van het oude schoolgebouw én een renovatie van het gebouw dat dateert van 2000, want dat is intussen ook al zo oud dat er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd,” licht burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) toe.

Benjamin Rombaut, directeur van basisschool Prinsenhof licht toe: “Het gebouw zal bestaan uit zeven multifunctionele leslokalen die ook met elkaar in verbinding zullen staan. Bovendien zal er ook een apart lokaal voor zorgverwerking zijn. Ook een lokaal dat ontdubbeld kan worden zodat onze leerlingen van de derde graad een eigen stek hebben.”

Het gemeentehuis wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe ingang en onthaal. Ook de parking wordt aangepakt. “Het hele centrum wordt hertekend en aantrekkelijker gemaakt met bomen en meer groen. Er komt ook een fietsstraat en een fietszone moet het makkelijker maken om met de fiets naar school of het gemeentehuis te komen,” zegt Laeremans.



Het project zal 14,5 miljoen euro kosten. Tijdens de werken krijgen de leerlingen les in containers en wordt het gemeentepersoneel aangemaand te telewerken. De werken starten in het najaar en zullen drie jaar duren.