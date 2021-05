Grimbergen stelt openluchtlocaties open voor verenigingen

De eerste locatie is het kerkplein in Grimbergen-centrum. Dit kerkplein wordt uitgerust met een podiumwagen, HERAS-hekkens, tafels en stoelen. Ook is er elektriciteit en water aanwezig indien gewenst. Daarnaast ging de gemeente een samenwerking aan met CC Strombeek. Grimbergse verenigingen kunnen gebruik maken van het podium op KOER 1853. Verenigingen kunnen er gebruik maken van een volledig technisch uitgerust podium én technische ondersteuning. Voor kleinere activiteiten sprak de gemeente af met de parochiecentra van Humbeek en Beigem dat ook zij hun buitenlocatie openstellen voor de verenigingen.

“Bij de eerste versoepelingen is het heel belangrijk dat er voldoende activiteiten in open lucht kunnen georganiseerd worden. Daarom stellen we, in Grimbergen, vanaf 1 juni vier openluchtlocaties gratis ter beschikking van de verenigingen”, zegt schepen van cultuur Philip Roosen. “Het kan gaan om grote activiteiten, maar ook een kaart- of spelletjesnamiddag of een cursus bloemschikken. De mogelijkheden op de locaties zijn eindeloos.”