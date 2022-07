Grimbergen trekt gunning ondergrondse parking en vergunning nieuwe zijvleugel in

In februari maakte de vorige Grimbergse coalitie bekend dat er een ondergrondse parking met warenhuis zou komen aan het Prinsenbos in het centrum van de gemeente. Dat lokte heel wat bezwaren uit van bezorgde handelaars en inwoners. Men vreesde voor meer verkeer in een schoolomgeving, voor een aantasting van het dorpszicht en voor een negatieve impact op de plaatselijke middenstand. Ook tegen de bouw van een nieuwe zijvleugel naast het bestaande gemeentehuis kwam protest, net zoals tegen het centraliseren van alle welzijnsdiensten.

“Er kwam bijzonder veel kritiek op de plannen. Voor het ondergrondse warenhuis bleek er geen draagvlak te zijn en er rezen almaar meer vragen bij de vergunbaarheid van de nieuwe zijvleugel,” argumenteert aangewezen-burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “In plaats van jarenlang te procederen, kiezen we er als nieuw bestuur met Vernieuwing, N-VA en cd&v voor om rekening te houden met onze inwoners en de plannen aan te passen.”

Zo blijft de hoofdwerking van het sociaal huis finaal in Strombeek-Bever en worden de plannen voor een nieuwe zijvleugel bijgestuurd, “zodanig dat we de karakteristieke buitengevel van de oude jongensschool kunnen behouden,” aldus schepen van Financiën Trui Olbrechts (cd&v).

Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) voegt toe dat “ook de inzichten op het mobiliteits- en ruimtelijk beleid binnen de gemeente zijn gewijzigd. Daarbij werd niet over één nacht ijs gegaan,” stelt hij. “We overlegden met de school Prinsenhof, want de bouw van zes nieuwe klaslokalen was opgenomen in de omgevingsvergunning. Binnenkort zitten we met alle partners samen om de gewijzigde plannen vorm te geven en zo tot een gedragen resultaat te komen.”

Het schepencollege besliste op 12 juli om de gunning voor de ondergrondse parking in te trekken. Gisteren werd ook de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe zijvleugel ingetrokken. Oppositiepartij Groen! reageert alvast tevreden op de beslissingen.