Grimbergenaren gaan veerman René Verbeeck missen

Na vier maanden gaat de brug aan Humbeek-Sas opnieuw open voor het verkeer. Dat betekent dat René Verbeeck zijn veerboot niet meer moet inzetten om Grimbergenaren over het water te helpen. Dat deed hij sinds begin juli. Dankzij hem moesten voetgangers en fietsers geen grote omwegen maken. De bewoners zijn René bijzonder dankbaar.

De verkeershinder en het omrijden zullen ze niet missen in Humbeek, maar René Verbeeck wel. De veerman is aan zijn laatste boottochten bezig. "Dat is helemaal geen eenzame job. Ik kom altijd mensen tegen die ik ondertussen ken. Dankzij de gesprekken vliegen de dagen voorbij“, zegt René.

Ook Lana en haar zoontje pendelden graag met René. "Vooral mijn zoontje gaat hem missen. Ik zei daarnet 'we gaan de laatste keer de boot nemen' en hij meteen zo van 'oh, ik ga René missen!'”, vertelt Lana.

Een portret van René in ons nieuws.