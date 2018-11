Grimbergenaren zwemmen tijdelijk goedkoper in Vilvoorde en Meise

Het Pierebad in Strombeek-Bever is in november en december gesloten voor grote herstellings- en onderhoudswerken. Inwoners van Grimbergen zullen tijdens die periode aan inwonerstarief kunnen gaan zwemmen in Vilvoorde en Meise. De gemeente past het verschil in tarief bij.