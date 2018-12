Grimbergse Elke Wouters legt eed af in parlement

De 32-jarige Wouters begon haar politieke loopbaan bij de verkiezingen in 2006. Sinds 2012 zetelt ze in de Grimbergse gemeenteraad en ze was zes jaar provincieraadslid. Na het behalen van een master in de criminologie ging ze aan de slag als raadgever ‘Welzijn en Gezin’ op het kabinet van Geert Bourgeois en later dat van Liesbeth Homans. Gezin en leefmilieu zijn enkele van haar stokpaardjes.