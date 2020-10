Grimbergse ex-schepen veroordeeld voor aanranding minderjarigen

Voormalig schepen van Grimbergen Kevin Vleminckx is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor zedenfeiten met minderjarigen. De man bood tieners meermaals geld aan in ruil voor seksuele betrekkingen.

Vorige maand gaf de voormalige politicus op zijn proces toe dat hij in 2016 en 2017 minderjarige jongens geld had aangeboden om daarna seks met hen te hebben. Een tiener, die Vleminckx na een avondje stappen meenam naar het gemeentehuis van Grimbergen, sloeg het aanbod af. Een andere jongen, die de ex-schepen had meegenomen naar zijn woning, ging wel in op het voorstel.

De verdediging vroeg een opschorting van straf, maar daar ging de rechter niet op in. Vleminckx krijgt 12 maanden cel, gekoppeld aan een probatie-uitstel. Hij moet zich verplicht laten begeleiden bij het Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (I.T.E.R.). Vleminckx was daar reeds op eigen initiatief in behandeling.