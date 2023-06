Grimbergse kerken krijgen nieuwe of extra bestemmingen

Het lokaal bestuur en het Centraal Kerkbestuur hebben samen een eigendomsverdeling opgemaakt van de verschillende kerken en pastoriesites in Grimbergen. “Er bestond al enige jaren onduidelijkheid over de eigendomssituatie van een aantal kerken en pastorieën in Grimbergen”, vertelt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “We zijn daarom in gesprek gegaan en kwamen tot een akkoord. Zowel in Strombeek-Bever, Humbeek en Beigem blijven de gemeente en de katholieke kerk prominent aanwezig. Tegelijk wordt voor alle gebouwen van de eredienst of de sites ervan een duurzame en respectvolle toekomst verzekerd.”

“Een aantal van de kerken en pastorieën zullen een nevenbestemming krijgen, maar er zal steeds een liturgische ruimte blijven. In Strombeek-Bever en de Borcht zal de nevenbestemming wel het grootste deel van de ruimte in beslag nemen. De nieuwe bestemming is respectvol voor deze gebouwen en hun verleden”, zegt prior Johan Goossens.

In de Sint-Amandskerk in Strombeek-Bever blijft een liturgische ruimte behouden voor ongeveer 80 gelovigen. Het overgrote deel van de kerk wordt omgebouwd tot gemeentelijke bib. “Een gedeelte van de pastorietuin zal een leestuin worden die direct verbonden is met de bibliotheek. De bibliotheek in het Cultuurcentrum verhuist dus op termijn naar de Sint-Amandskerk. Onze bibliotheek krijgt hierdoor een heel centrale plaats in Strombeek-Bever”, zegt schepen voor Cultuur Philip Roosen (N-VA). “De Sint-Salvatorkerk van de Borcht krijgt grotendeels een museale of culturele bestemming, met aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van Grimbergen.”