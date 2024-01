Grimbergse kinderen kiezen secundaire school op scholenmarkt

In Grimbergen organiseerde de gemeente gisteren de jaarlijkse scholenmarkt. Vijfde- en zesdejaars van de basisscholen én hun ouders konden er kennis maken met het secundair schoolaanbod in de regio. De infomarkt vond plaats in feestzaal Den Douwe in Strombeek-Bever.