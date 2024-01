Op de sociale plukboerderij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen vulde Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, vandaag voor het goede doel zakken met eten. Daarmee wil Rikolto de boeren in het zuiden steunen want zij krijgen vaak geen eerlijke vergoeding voor hun werk.

Rikolto probeert met de actie mensen gezonder te laten eten en ook de boeren in het zuiden te steunen. De leerlingen van Basisschool Het Prinsenhof in Grimbergen staken een handje toe. “Concreet betalen we een eerlijke prijs voor de inhoud van de zak, dus de boer hier wordt voor alles goed vergoed. Met de opbrengsten steunen wij boerenorganisaties wereldwijd”, zegt Bert Wallyn, vrijwilliger van Rikolto.

In België werken ze samen met scholen en supermarkten om zoveel mogelijk kinderen te voorzien van een gezonde maaltijd. En dat vinden ook de Grimbergse leerlingen belangrijk. “Er zijn veel kinderen die geen brooddoos, koekjes of fruit meehebben en dat is niet goed, want dan kunnen ze zich niet concentreren in de klas”, aldus Largo