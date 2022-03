Grimbergse pater brengt Oekraïense oorlogsvluchtelingen naar veiligere plek

Na een tocht van 2.000 kilometer kwamen zeven Oekraïense vluchtelingen deze middag aan in Grimbergen. Pater Karel Stautemas van de norbertijnenabdij in Grimbergen stond zijn plek in het konvooi af aan een 16-jarig meisje. “Ik woonde in Charkov. Toen de oorlog uitbrak, ben ik gevlucht naar een vriendin in België”, vertelt Katia. “Ik liet mijn ouders, allebei militairen, achter.”

Stautemas is zelf nog aan de Pools-Oekraïense grens. Hij zal er de komende dagen konvooien coördineren die naar Grimbergen en Merchtem vertrekken. Diaken Bruno De Cuyper uit Merchtem keerde wel terug. “De beelden uit het station van Krakau zullen me bijblijven. Daar zaten jonge moeders met jonge kinderen en oudere personen te wachten, te wachten, te wachten. Een groot deel had geen bezittingen”, getuigt De Cuyper.