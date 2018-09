Grimbergsesteenweg (tijdelijk) open, Wolvertemsesteenweg dicht

Vanaf maandag gaat het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever tijdelijk weer open. De Wolvertemsesteenweg gaat dan weer in één richting dicht.

Normaal gezien moest een aannemer starten met de aanleg van nieuwe rioleringen aan het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever. Maar is niet mogelijk omwille van technische problemen. Het kruispunt gaat daarom maandag, wellicht voor een maand, weer open.

Langs de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen starten maandag dan weer de werken van de nutsmaatschappijen. Tot half oktober zal het verkeer op de Wolverstemsesteenweg alleen richting Vilvoorde kunnen rijden. In de andere richting is er een omleiding via de Spaanse Lindebaan en de Brusselsesteenweg. Vanaf half november tot half december worden werken uitgevoerd in de richting van Vilvoorde.