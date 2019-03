Groene en rode kaarten op gemeenteraad

Gemeenteraadsvoorzitter Veerle Haemers (Lijst Burgemeester Wemmel): “Omdat stemmingen soms chaotisch verliepen, zeker bij handopsteking, vroegen de gemeentediensten en mensen die het verslag moeten opmaken, om een duidelijker systeem. Raadsleden staken vaak immer amper hun arm omhoog. Elk raadslid krijgt vanaf nu drie kaarten: groen voor een goedkeuring, rood voor een tegenstem en wit voor een onthouding.”

Een digitaal stemsysteem in Wemmel invoeren is momenteel niet aan de orde, omdat de gemeente plannen heeft om de raadzaal, die zich in de (te kleine) zolderruimte bevindt, te verplaatsen naar een nieuw bijgebouw aan het kasteel. In andere gemeenten zoals Londerzeel, dat in 2011 een nieuwe raadzaal in het nieuwe administratief centrum in gebruik nam, gebeuren de stemmingen wel al volledig digitaal. Daar wordt het stemresultaat ook meteen afgebeeld op een groot scherm. (Foto: Joris Herpol)