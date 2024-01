Het distributiecentrum van Carrefour in Kampenhout zou er dan toch niet komen. Vorig jaar tekenden buurgemeenten Haacht en Boortmeerbeek samen met Natuurpunt beroep aan tegen het project. Zij krijgen nu deels gelijk. Ondernemersorganisatie Voka is teleurgesteld want het distributiecentrum zou tot 600 jobs kunnen opleveren.

In de Vekestraat in Kampenhout wil Carrefour een distributiecentrum bouwen van maar liefst 30.000 vierkante meter. Voor Kampenhout mag dat, onder bepaalde voorwaarden, maar volgens Natuurpunt is de impact op de natuur te groot. Haacht en Boortmeerbeek vrezen dan weer verkeersoverlast. Daarom stapten ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die geeft hen deels gelijk. Tot ontgoocheling van Voka. "Dit is een investering van 80, 90 miljoen euro. Daarnaast gaat het om een jobcreatie van in eerste instantie 400 jobs, maar met een groeiscenario naar 600 mensen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant

Als Carrefour de plannen wil aanpassen, heeft het daar vier maanden de tijd voor. Daarna moet de provincie opnieuw een beslissing nemen. Voka hoopt dat het distributiecentrum er alsnog komt "Dit dossier is niet verloren, maar het zal zaak zijn dat de deputatie van Vlaams-Brabant het arrest zeer goed bekijkt en kijkt hoe er corrigerende maatregelen kunnen genomen worden", aldus Claes.

Een reportage in ons nieuws.