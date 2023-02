Grootschalige actie tegen illegale economieën: “Drie handelszaken onmiddellijk gesloten”

Bij een grootschalige actie tegen illegale economieën in Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Dilbeek hebben drie handelszaken met onmiddellijke ingang de deuren moeten sluiten. De actie dateert van begin deze maand, maar de politie maakte de resultaten nu pas bekend. In maar liefst 25 van de 41 gecontroleerde zaken werden inbreuken vastgesteld.

Begin deze maand kregen tal van ondernemingen in Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Dilbeek politie- en inspectiediensten over de vloer. Het gaat om onder meer om autohandelaars, een gokkantoor, lokale horeca en dagwinkels. “In totaal werden 40 inbreuken vastgesteld. Sommige van de inbreuken zullen waarschijnlijk nog aanleiding geven tot bijkomende onderzoeken en eventuele boetes”, klinkt het bij de politiediensten. “Enkele zaken werden eerder al beboet en begaan opnieuw soortgelijke overtredingen. Dat toont aan dat dergelijke controles noodzakelijk blijven.”

In Wemmel moesten twee horecazaken onmiddellijk de deuren sluiten, in Merchtem een niet-vergunde shishabar. “De uitbater beschikte niet over de nodige vergunningen, maar bediende toch een veertigtal klanten in zijn zaak. Bovendien waren er tal van technische gebreken, zo waren de elektriciteitskabels willekeurig vertakt en aangesloten”, aldus de politie. “De Douane nam ook illegale tabak en rookwaren in beslag. Voor alle vastgestelde inbreuken werden de nodige processen-verbaal opgesteld.”

Drie personen die illegaal in ons land verbleven en tewerkgesteld werden, werden tijdens de actie van hun vrijheid benomen. Zij werden overgebracht naar gesloten centra voor illegalen in afwachting van een gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst. Hun werkgevers werden geverbaliseerd. Voor hen wacht een aangepaste sanctie. Het is ook mogelijk dat zij de repatriëringskosten voor de illegalen zullen moeten betalen.

“Tot slot werd in Zellik bij een inval een schrijnend geval van mensenhandel en seksuele uitbuiting in een massagesalon vastgesteld. Het werd al snel duidelijk dat de leef- en werkomstandigheden in het pand ondergeschikt waren aan het winstbejag van de zaakvoerders. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en er loopt nog een verder onderzoek naar deze zaak”, besluit de politie.