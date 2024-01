Door het slechte en vooral natte weer afgelopen weken en daar nog eens een winterprik met vriestemperaturen bovenop, liepen de grootschalige werken in het centrum van Kapelle-op-den-Bos zo’n maand vertraging op. Maar er wordt wel stap voor stap verder gewerkt. Dit najaar zullen het Marktplein en de Mechelseweg in het centrum helemaal zijn heraangelegd.

Grootschalige werken in dorpscentrum lopen vertraging op: “Maar we gaan stap voor stap verder”

“Het gaat om één van de grootste projecten ooit in het centrum van onze gemeente”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde. “Het gaat in totaal om een project van zo’n 4,2 miljoen euro inclusief BTW. Maar de Mechelseweg en het Marktplein worden dan ook helemaal vernieuwd.”

“Dat gebeurt in vier fases. De eerste fase in de Mechelseweg is in november vorig jaar gestart aan het kanaal. Fase 2 omvat het deel tussen de Stationsstraat en de kerk, daarna wordt de omgeving van de kerk aangepakt. Daarna starten de werken op het Marktplein zelf. We spreken dan over de periode na het bouwverlof van deze zomer 2024.”

“Op het plein worden een 70-tal parkeerplaatsen voorzien, maar er is ook een zone voor open ruimte en groeninvulling met rustbanken. Er zal eveneens een kiosk worden gebouwd, die we bij evenementen zoals de ontvangst van Sinterklaas kunnen gebruiken. Door het slechte weer hebben de werken enkele weken tot een maand vertraging opgelopen. De oplevering is in het najaar van dit jaar voorzien.”

Met de grote werken pakt het gemeentebestuur niet alleen het Marktplein aan. “We gaan ook een open ruimte creëren op de plaats waar nu nog de oude smidse in de Mechelseweg staat”, legt schepen Van de Voorde uit. “De smidse, gelegen aan de basisschool De Kei, is één van de oudere gebouwen in onze gemeente. “

“Het is meer dan 200 jaar geleden gebouwd. Het was oorspronkelijk een ijzerwinkel en werd de laatste 30 jaar gebruikt als opslagplaats voor de technische dienst van de gemeente. Er zat veel asbestmateriaal in het gebouw. Dat is allemaal verwijderd.”

“We willen dit gebouw rond de krokusvakantie slopen. Daar creëren we dan een pleintje met zitbanken, speelruimte, bomen en ook een veilige doorsteek tussen de Mechelseweg en de Schoolstraat.”

Als de vernieuwing van de Mechelseweg, het Marktplein en de omgeving van GBS De Kei rond is, dan wil het gemeentebestuur ook starten met de aanleg van het Bospark. “Dat is het gebied achter de nieuwe loods die we vorig jaar hebben geopend”, vertelt de schepen.

“We willen daar dit najaar in het gebied van een hectare tussen het centrum en Eternit een wadi maken. Daar wordt het hemelwater van de Mechelseweg en het Marktplein naar afgevoerd, waar het langzaam kan infiltreren. Als die wadi vol loopt, dan loopt het over naar de beek. Er komt op die site ook een speelbos.”