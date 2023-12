Het is vandaag de Dag van de Vrachtwagenchauffeur en dat wilden Vlaams minister van Financiën, Matthias Diependaele, en Vlabel Controle onopgemerkt voorbij laten gaan. In Zellik was er een controleactie en chauffeurs die volledig in orde bleken, ontvingen een leuk gadget.

Het is de eerste keer dat de drie erkende transportfederaties in ons land de Dag van de Vrachtwagenchauffeur samen organiseren. Die vrachtwagens reden dit jaar 3,3 miljard kilometer op onze Vlaamse wegen voor een recordbedrag van 565 miljoen euro aan kilometerheffingen. Daarbovenop komen nog eens 12 miljoen euro aan boetes. In Zellik controleerde Vlabel Controle of vrachtwagens technisch in orde zijn.

“Zo kijken we naar de banden en de remmen en controleren of de vrachtwagen niet te veel geladen is”, zegt Kristof Lostermans. “Ik denk dat we intussen zo’n twintigtal vrachtwagens gecontroleerd hebben. En tot mijn grote spijt moet ik toegeven dat de meerderheid van de voertuigen niet in orde zijn.”

Toch ziet Vlaams minister Matthias Diependaele een positieve evolutie. “Op vlak van fiscaliteit zit het zeker goed, maar je hebt ook nog de tonnage en technische voorschriften. Daarin zien we veel verschillen in de inbreuken. Het belangrijk dat men zich aan alle regels houdt natuurlijk en daar zien we toch elk jaar wat vooruitgang.”